Цеплялись за машину, срывали одежду: видео жесткого задержания пьяного в Москве

Сотрудники патрульно-постовой службы жестко задержали нарушителя на автомобиле на улице Народного Ополчения в Москве. Мужчина отказался остановиться, поэтому правоохранители пытались поймать его во дворе, запрыгивая на машину, сообщает « МК: срочные новости ».

На опубликованных кадрах видно, как нарушитель правопорядка на машине едет по двору. Один полицейский бежит за авто, а второй запрыгнул на лобовое стекло и наносит удары.

Только после этого правонарушителя удалось остановить. Силовики открыли дверь и вытащили его из машины. С мужчины случайно стянули футболку.

В пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве сообщили, что инцидент произошел 16 марта 2025 года. Работники ППС заметили, что мужчина нетрезвый и попытались оштрафовать его. Он не хотел нести административную ответственность, сел в машину и постарался уехать.

В одном из дворов полицейский перегородил нарушителю правопорядка проезд. Однако во время задержания мужчина применил насилие по отношению к сотруднику правоохранительных органов. В связи с этим было открыто уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ.

Ранее в Подольске иностранец на публику оскорбил и применил насилие по отношению к работнику ДПС.