Целившуюся в газопровод украинскую ракету С-200 сбили над Тульской областью
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и ликвидировали советскую ракету С-200 украинских сил в небе над Тульской областью. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет, сообщает Mash.
По предварительной информации, украинские боевики планировали атаковать инфраструктуру газопровода Тула — Шостка — Киев. Пострадавших и разрушений нет.
Контракт о транзите природного топлива между Москвой и Киевом истекает в конце текущего года. Через бывшую советскую республику РФ протачивала около 225 млрд кубометров природного газа.
Атака ВСУ произошла на фоне продления договора о транзите топлива в Евросоюз. При этом киевские власти не хотят, но вынуждены его исполнять из-за давления западных партнеров.
Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что в приграничном районе региона удалось ликвидировать выпущенную украинской стороной управляемую авиабомбу.