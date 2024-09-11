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Mash: средства ПВО сбили ракету С-200 ВСУ в небе над Тульской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и ликвидировали советскую ракету С-200 украинских сил в небе над Тульской областью. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет, сообщает Mash .

По предварительной информации, украинские боевики планировали атаковать инфраструктуру газопровода Тула — Шостка — Киев. Пострадавших и разрушений нет.

Контракт о транзите природного топлива между Москвой и Киевом истекает в конце текущего года. Через бывшую советскую республику РФ протачивала около 225 млрд кубометров природного газа.​

Атака ВСУ произошла на фоне продления договора о транзите топлива в Евросоюз. При этом киевские власти не хотят, но вынуждены его исполнять из-за давления западных партнеров.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что в приграничном районе региона удалось ликвидировать выпущенную украинской стороной управляемую авиабомбу.