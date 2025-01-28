Цех по производству контрафактной красной икры накрыли в Подмосковье

В Одинцове злоумышленники организовали незаконное производство икры без маркировки. Часть икорной продукции оказалась имитацией, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Цех по производству незаконной икры был организован на территории промышленной зоны. Товар злоумышленники реализовывали в Московском регионе.

Незаконный оборот продукции пресекли сотрудники полиции. Во время обыска они обнаружили икру, упакованную в 266 банок без маркировки, а также более 5 т красной икры в пластмассовых контейнерах и этикетки несуществующих производителей икры.

Благодаря исследованию выяснилось, что часть изъятого является имитацией икорной продукции. Также образцы отправили на экспертизу, которая определит, опасна ли данная продукции для здоровья человека.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт продукции без маркировки). Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Ранее около 2 т нелегальной рыбной продукции обнаружили в Москве. На некоторых видах товара не было маркировки.