Тонна икры и 500 кг мяса краба: теневые дельцы в Москве подготовились к Новому году

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Более тонны икры и 500 кг мяса краба изъяли из нелегального оборота в Москве

Теневые дельцы в Москве подготовились к Новому году, предлагая небезопасные деликатесы. Так, около двух тонн нелегальной рыбной продукции обнаружили полицейские в помещении на улице Боровой в Москве, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Правоохранители изъяли свыше 100 кг черной икры, одну тонну красной икры, более 500 кг мяса краба, 300 кг мяса осетра. На некоторых видах товара не было маркировки. Другие виды занесены в Красную книгу РФ.

Изъятая нелегальная рыбная продукция была отправлена на экспертизу. Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 258.1 УК РФ за незаконную добычу и оборот особо ценных водных биологических ресурсов.

Также полицейские устанавливают личности участников преступления и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что цены на красную икру в России начали падать. Прогнозируется, что после Нового года они снизятся на 10%.