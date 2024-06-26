«Царь-дрон»: на СВО научились уничтожать целые дома особым беспилотником

Российские военные начали использовать новый беспилотник в зоне СВО на Украине — дрон-камикадзе, несущий сверхмощный заряд, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой Telegram-канал «Оборонка».

Аппарат прозвали «царь-дроном» или «царским дроном».

Этот БПЛА несет в себе нагрузку в два килограмма пластида. Утверждается, что «царь-дрон» способен без труда уничтожить целый двухэтажный дом.

Между тем Минобороны РФ доложило, что российские войска на полях спецоперации уничтожили три реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства. Также бойцы ВС России уничтожили цех сборки воентехники и места подготовки к запуску украинских беспилотников.