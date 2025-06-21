ЦАХАЛ заявила об убийстве одного из организаторов нападения 7 октября

Армия обороны Израиля рассказала, что в ночь на 21 июня ее истребители нанесли удары рядом с иранским городом Кумом. Там был ликвидирован командующий палестинским подразделением «Аль-Кудс» корпуса стражей исламской революции (КСИР) Саид Изиди, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале .

Изиди в Тель-Авиве считают одним из основных организаторов нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Мужчину уничтожили в укрытии по полученным разведданным. Он координировал работу КСИР с ХАМАС.

«Изиди также был одним из главных организаторов резни 7 октября и одним из немногих, кто знал о ней заранее», — отмечает пресс-служба ЦАХАЛ.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что у РФ или МАГАТЭ нет доказательств желания Ирана создать ядерное оружие. Отсутствуют даже признаки его разработки.