ЦАХАЛ зафиксировала около 50 ракетных пусков из Ливана

Израильская армия зафиксировала в среду примерно 50 запусков снарядов, выпущенных из Ливана по северным районам страны, сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что в районе Верхняя Галилея, было обнаружено около 50 снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля.

Некоторые снаряды были перехвачены.

Ранее сообщалось, что США направляют в Израиль одну из своих самых совершенных систем противоракетной обороны THAAD и около 100 американских военнослужащих, усугубляя участие США в эскалации войны на Ближнем Востоке.