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ЦАХАЛ уничтожил подземную инфраструктуру и 70 бойцов «Хезболлы» за сутки

Израильская армия атаковала «Хезболлу» на юге Ливана. Удары были нанесены по подземной инфраструктуре и солдатам организации, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале .

За ночь израильские войска уничтожили 70 бойцов «Хезболлы». В атаке были задействованы военные самолеты.

Израильская разведка нашла подземные бункеры, строения и тайники с оружием. По ним был нанесен удар, цели удалось уничтожить.

Ранее ЦАХАЛ сообщил об убийстве главы исполнительного совета «Хезболлы» Сафи ад-Дина. Он считался возможным преемником Хасана Насраллы, которого тоже ликвидировали во время удара по Ливану со стороны ВВС Израиля.