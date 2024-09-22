ЦАХАЛ распылил слезоточивый газ рядом с катарским телеканалом Al Jazeera
Al Jazeera: солдаты Израиля изымают документы и устройства из офиса ТВ-канала
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Солдаты израильской армии распылили слезоточивый газ рядом с офисом катарского телеканала Al Jazeera. Затем было совершено нападение на это СМИ, сообщает ТАСС.
Солдаты ЦАХАЛ ворвались в офис и начали выводить из строя устройства, носители информации, отметили в Al Jazeera. Также израильские военные привезли к зданию грузовой автомобиль.
Они собираются изъять документы и электронное оборудование телеканала. Эти вещи поместят в грузовик.
Ранее «Хезболла» обстреляла Хайфу ракетами с территории Ливана. В городе загорелись машины.