ЦАХАЛ: Иран запустил более 100 БПЛА по Израилю

Пресс-секретарь армии обороны Израиля Эфи Дефрин заявил, что Иран за последние несколько часов запустил по Израилю более 100 дронов, сообщает Baza .

Сейчас ЦАХАЛ работает над тем, чтобы их сбить. Отмечается, что беспилотники могут долететь до Израиля за считанные часы.

Дефрин также сообщил, что в ночь на 13 июня более 200 израильских самолетов сбросили по целям в Иране 300 единиц вооружения. Всего было поражено 100 объектов.

Ночью ЦАХАЛ начал масштабную операцию «Восходящий лев» и нанес удары по иранским военным целям и объектам ядерной программы республики. В результате погибли иранские офицеры и физики-ядерщики.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал возмездие. По его словам, еврейское государство ждет горькая судьба.