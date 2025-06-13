ЦАХАЛ: Иран запустил более 100 БПЛА по Израилю
Пресс-секретарь армии обороны Израиля Эфи Дефрин заявил, что Иран за последние несколько часов запустил по Израилю более 100 дронов, сообщает Baza.
Сейчас ЦАХАЛ работает над тем, чтобы их сбить. Отмечается, что беспилотники могут долететь до Израиля за считанные часы.
Дефрин также сообщил, что в ночь на 13 июня более 200 израильских самолетов сбросили по целям в Иране 300 единиц вооружения. Всего было поражено 100 объектов.
Ночью ЦАХАЛ начал масштабную операцию «Восходящий лев» и нанес удары по иранским военным целям и объектам ядерной программы республики. В результате погибли иранские офицеры и физики-ядерщики.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал возмездие. По его словам, еврейское государство ждет горькая судьба.