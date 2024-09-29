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ЦАХАЛ: атакованы сотни военных объектов «Хезболлы» по всему Ливану

Армия Израиля продолжает проводить боевые действия против организации «Хезболлах», действующей в Ливане. Были нанесены сотни ударов по объектам за несколько часов, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Военно-воздушные силы Израиля атаковали разные объекты инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Были уничтожены, в том числе, пусковые установки, склады с боеприпасами и другие объекты, использующиеся организацией.

ВВС Израиля нанесли удары по всей территории Ливана. ЦАХАЛ планирует сделать «Хезболлу» по итогам операции слабее и даже уничтожить организацию.

Ранее истребители Израиля сбросили 85 бомб весом в 1 тонну на подземный штаб «Хезболлы» в Бейруте. По ее итогам был уничтожен глава организации Хасан Насралла.