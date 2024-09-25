ЦАХАЛ: армия Израиля мобилизует две резервные бригады

сегодня в 16:09

Израильская армия проведет мобилизацию двух резервных бригад. Их отправят на северный фронт, сообщает пресс-служба вооруженных сил Израиля.

Мобилизация нужна для того, чтобы продолжить борьбу с организацией «Хезболла». Солдаты также будут защищать Израиль.

Помимо этого, мобилизация двух бригад позволит создать условия для возвращения жителей государства в свои дома.

Ранее Израиль начал упреждающую наступательную операцию против организации «Хезболла» в Ливане. В ходе атаки ЦАХАЛ будет уничтожать военную инфраструктуру противника.