Трупы подростков-зацеперов обнаружили в Щелкове

сегодня в 20:07

«МК»: в Щелкове подростки попытались залезть на электричку и погибли

В пятницу двое подростков-зацеперов погибли в подмосковном Щелкове на железной дороге. Они попытались залезть на электричку, сообщает Telegram-канал « МК: срочные новости ».

Первый труп зацепера обнаружили на крыше электрички, второй — около железнодорожных путей.

Личности погибших устанавливаются. Предположительно, подростки погибли от удара током.

Ранее стало известно о смерти еще одного подростка-зацепера. Он забрался на крышу электропоезда, получил разряд тока и скончался на месте.