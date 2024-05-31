Трупы подростков-зацеперов обнаружили в Щелкове
«МК»: в Щелкове подростки попытались залезть на электричку и погибли
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В пятницу двое подростков-зацеперов погибли в подмосковном Щелкове на железной дороге. Они попытались залезть на электричку, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Первый труп зацепера обнаружили на крыше электрички, второй — около железнодорожных путей.
Личности погибших устанавливаются. Предположительно, подростки погибли от удара током.
Ранее стало известно о смерти еще одного подростка-зацепера. Он забрался на крышу электропоезда, получил разряд тока и скончался на месте.