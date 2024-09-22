Труп зарезанного мужчины найден в лесу в Новой Москве
Прокуратура: в лесу в Новой Москве нашли изрезанный труп 27-летнего мужчины
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В лесу рядом с улицей Николо-Хаванская в Новой Москве найден труп мужчины 1997 года рождения. На теле обнаружены следы ударов острым предметом, от которых он, скорее всего, и скончался, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Было заведено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса России — «Убийство». Прокуратура ТиНАО следит за ходом расследования и розыском причастного.
Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах произошло убийство.
Ранее омская полиция задержала таксиста, убившего свою жену. Мужчина пытался скрыться на рабочей машине.