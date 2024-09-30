Труп мужчины с простреленной головой нашли в туалете подмосковного ТЦ
Фото - © РИАМО, Николай Корешков
Уборщица обнаружила труп мужчины с простреленной головой в туалете подмосковного торгового центра, сообщает РЕН ТВ.
Мертвого мужчину нашли в ТЦ «Глобус». Уборщица приводила в порядок помещение. Она заметила, что кабинка для лиц с ограниченными возможностями длительное время закрыта.
Женщина открыла дверь своим ключом. Увиденное повергло ее в шок: в кабинке туалета лежал труп мужчины. У погибшего была прострелена голова.
На место происшествия прибыли правоохранители. Там они обнаружили оружие. Проводятся судебные экспертизы.
По факту случившегося идет проверка. По ее итогу примут решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее труп зарезанного мужчины нашли в лесу в Новой Москве. Погибший оказался 1997 года рождения.