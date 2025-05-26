Труп младенца нашли на предприятии по переработке мусора в Рязани

Труп младенца нашли на территории мусороперерабатывающего предприятия в Рязани. Следователи проводят проверку, сообщила пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

Процессуальную проверку организовал железнодорожный межрайонный следственный отдел регионального следственного управления СК РФ. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины гибели малыша.

Подробности случившегося пока неизвестны.

Ранее труп ребенка нашли в Чите. Предварительно, семилетнего мальчика убил его же папа, после чего родитель совершил суицид. В деталях гибели отца и сына разбираются силовые структуры.