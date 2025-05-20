Россиянин убил своего семилетнего сына и совершил суицид

сегодня в 11:45

В Чите мужчина убил своего семилетнего сына и совершил суицид

В квартире в центре Читы обнаружили тела 35-летнего мужчины и его семилетнего сына. По предварительным данным правоохранителей, горожанин убил ребенка и совершил суицид, сообщила пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.

Трупы отца и его наследника обнаружили вечером 19 мая. О находке сообщили в полицию, и вскоре на место происшествия прибыли следователи.

В Следкоме считают, что местный житель сперва расправился со своим сыном, после чего совершил самоубийство. Его мотивы устанавливаются.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Следователи изучают место убийства, опрашивают свидетелей и продолжают выяснять другие обстоятельства смерти отца и сына.

«Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления», — добавили в комитете.