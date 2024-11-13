Труп и четверо пострадавших: мусоровоз и легковушки не разъехались в Москве
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В Новой Москве произошла авария с участием трех автомобилей, одним из которых был мусоровоз. В результате случившегося, по предварительной информации, один человек погиб и еще четверо пострадали, сообщает «МК: срочные новости».
ДТП случилось на шоссе в Ракитки в поселении Филимонковское. На появившихся в Сети кадрах с места происшествия видно, что машины оказались серьезно повреждены в результате столкновения.
На месте работают экстренные службы и спасатели. Прочих подробностей случившегося в статье не приводится.
Между тем 22-летний велокурьер сбил женщину с малышом в Москве. В результате аварии ребенка 2024 года рождения пришлось госпитализировать. Ситуацию контролирует прокуратура Восточного административного округа Москвы.