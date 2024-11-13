Курьер на электровелосипеде задавил новорожденного в Москве

В Москве 22-летний курьер за рулем электровелосипеда наехал на женщину-пешехода, которая шла с коляской и ребенком. В результате произошедшего госпитализировали сына москвички, которому нет и года, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Происшествие случилось на улице Молдагуловой. На тротуаре курьер, передвигаясь на электровелосипеде, сбил женщину. В этот момент дама гуляла с коляской, в которой находился ребенок 2024 года рождения.

Пострадавшего малыша увезли в больницу. Ситуацию взяла под контроль прокуратура Восточного административного округа.

Ранее в Москве случилось другое ДТП с 25-летним велокурьером, который погиб после столкновения с такси. Проверка по факту случившегося находится на контроле прокуратуры.