Тросы, пожарные рукава и кран: спасатели вытащили быка из колодца в Енисейске
В Енисейске сотрудники МЧС спасли быка, упавшего в 2-метровый колодец
Фото - © МЧС России
В красноярском городе Енисейке молодой бычок провалился в дренажный колодец глубиной 2 м, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Местные жители обнаружили несчастное животное и вызвали на помощь МЧС.
Спасатели вместе с неравнодушными жителями обмотали быка тросами и пожарными рукавами, а потом с помощью крана-манипулятора вытащили из колодца. На операцию по спасению животного ушло 20 минут.
Также летом спасатели вытащили утят из канализационного люка в Сергиевом Посаде. Они провалились в колодец через решетку.