Тросы, пожарные рукава и кран: спасатели вытащили быка из колодца в Енисейске

В красноярском городе Енисейке молодой бычок провалился в дренажный колодец глубиной 2 м, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Местные жители обнаружили несчастное животное и вызвали на помощь МЧС.

Спасатели вместе с неравнодушными жителями обмотали быка тросами и пожарными рукавами, а потом с помощью крана-манипулятора вытащили из колодца. На операцию по спасению животного ушло 20 минут.

Также летом спасатели вытащили утят из канализационного люка в Сергиевом Посаде. Они провалились в колодец через решетку.