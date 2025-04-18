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Главаря банды воровавших в Петербурге цыганок догнали под Ростовом

В Ростовской области задержан 43-летний многодетный отец. Мужчину подозревают в организации ряда карманных краж, которые устраивали его родственницы-цыганки в разных регионах, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее силовики поймали четверых цыганок, которые «гастролировали» с кражами по разным субъектам страны. Оказалось, что троим задержанным дамам 43-летний мужчина приходится отцом, а четвертой — сожителем. В состав группы также входила 16-летняя жительница Гатчины Ленинградской области.

По версии правоохранителей, криминальная семья жила в ростовском Новошахтинске, но устраивала кражи в Москве, Петербурге, Нижегородской, Тверской областях и других регионах.

Все уголовные дела, возбужденные против компании заподозренных в краже цыган, объединены в одно производство.