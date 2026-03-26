Троих мигрантов выдворят из Нижнего Новгорода после рейда

В Нижнем Новгороде во время рейда «Нелегальный мигрант» полиция выявила 17 нарушений миграционного законодательства. Троих иностранцев выдворят из России, сообщает pravda-nn.ru .

Рейд прошел на четырех производственных и строительных объектах, а также в торговых точках и заведениях общественного питания. В проверке участвовали сотрудники полиции, Военного следственного отдела по Нижегородскому гарнизону и Росгвардии. Для контроля использовали беспилотник.

Силовики проверили 66 иностранных граждан. По итогам составили 17 административных протоколов, в том числе за нарушение правил въезда и режима пребывания в России, а также за незаконную трудовую деятельность.

Нарушителям назначили штрафы. Трех человек поместили в Центр временного содержания иностранных граждан областного ГУ МВД для последующего выдворения.

В отношении работодателей иностранных граждан проводят административное расследование.

