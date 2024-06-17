Трое жителей пострадали при обстреле села Гора-Подол в Белгородской области

По предварительным данным, две женщины и мужчина с минно-взрывными травмами и контузией самостоятельно обратились в Грайворонскую ЦРБ. Им оказывают необходимую помощь.

Как отметил губернатор в своем Telegram-канале, в населенном пункте в результате обстрела различные повреждения получили 5 частных домовладений: посечены кровли, фасады, заборы и надворные постройки, выбиты окна. В 4 квартирах 2 многоквартирных домов также выбиты окна.

Входные группы и остекление повреждены в социальном объекте и административном здании.

Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте.

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