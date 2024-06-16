Стало известно, каким снарядом ВСУ ударили по многоэтажке в Шебекине

SHOT: ВСУ применили французскую авиабомбу AASM НAMMER при атаке на Шебекино

Украинская армия атаковала город Шебекино в Белгородской области с помощью французской управляемой авиабомбы AASM Hammer, сообщает SHOT .

В результате удара украинских сил обрушился подъезд жилого дома. В ЧП погибли пять человек. Пострадали после обрушения подъезда многоэтажки шесть человек:

Цыцорина О. П., 35 лет (открытые раны обеих ног);

Лесовая С. Р., 54 года (осколочное ранение колена);

Кислицын А. Н., 50 лет (осколочное ранение теменной области);

Чебукин В. Е., 23 года (открытая травма ноги);

Лобановский А. И., 24 года (контузия);

Маслова Н. И., 71 год, (открытая рана ноги).

Четверых пострадавших госпитализировали в Шебекинскую городскую больницу № 2.

AASM Hammer — управляемая авиационная бомба класса «воздух-земля». Общая масса снаряда составляет почти 340 кг, длина — около 3 м. Авиабомба оснащена носовой системой наведения, твердотопливным реактивным двигателем и крыльями, с помощью которых планирует.