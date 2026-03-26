Трое томичей пойдут под суд за обман пенсионеров в Осинниках

Пожилая пара в Кузбассе лишилась более 2 млн рублей

В Осинниках трое жителей Томска обманом похитили у пожилой супружеской пары свыше 2 млн рублей. Дело направлено в суд, сообщает Сiбдепо .

По данным полиции Кузбасса, 25-летний координатор вместе с двумя сообщниками организовал мошенническую схему. Двое фигурантов ранее уже имели проблемы с законом.

Злоумышленники позвонили пенсионерам и убедили их, что те якобы стали фигурантами уголовного дела. Под предлогом «инвентаризации» они потребовали передать наличные курьеру.

Пожилые люди сняли сначала 600 тыс. рублей, затем еще 1,5 млн рублей. Деньги сложили в рукавицы и передали приехавшему исполнителю.

Оперативники установили всю цепочку участников: координатора, водителя и курьера, который забрал средства. Двое обвиняемых находятся под стражей, третий — под подпиской о невыезде. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

