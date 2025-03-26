Трое мужчин изнасиловали 17-летнюю школьницу в Набережных Челнах

В Набережных Челнах правоохранительные органы разыскивают двоих мужчин, которых подозревают в изнасиловании 17-летней девушки, сообщает KazanFirst .

Инцидент произошел в прошедшие выходные в населенном пункте ЗЯБ. Трое злоумышленников совратили несовершеннолетнюю девочку.

Сотрудникам полиции удалось задержать одного из подозреваемых, которым оказался 34-летний безработный житель Набережных Челнов. Сейчас правоохранители разыскивают еще двух соучастников преступления.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что модель Олесю Малибу избили и изнасиловали группой лиц на даче в Подмосковье.