Трое детей ранены из-за неудачного химического опыта в детском лагере Тулы
«112»: трое детей получили ожоги после химического опыта в лагере Тулы
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Три ребенка получили тяжелые травмы, когда отдыхали в детском лагере в Туле, сообщает Telegram-канал «112».
Инцидент случился в деревне Колодезное. Сотрудник лагеря «Солнечный» демонстрировал юным гостям химический опыт. Однако случился взрыв.
Сотруднику лагеря оторвало палец, его увезли в больницу. Троих подростков в возрасте 14 и 16 лет тоже госпитализировали. Они были ранены осколками и получили ожоги.
Ранее более 30 детей отравились в детском лагере «Огонек» в Светлогорске. Следователи СУ СКР по Калининградской области начали проверку.