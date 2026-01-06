Тряслись стены и мебель: сразу четыре землетрясения произошли в Японии

В японской префектуре Симанэ в течение короткого промежутка времени зафиксирована серия из четырех подземных толчков. Наиболее мощный из них достиг магнитуды 6,2, его эпицентр располагался на глубине 10 километров, но опасность возникновения цунами отсутствует, сообщает URA.RU .

Предварительно известно, что сила последующих сейсмических событий уменьшалась и составила 4,5, 5,1 и 3,8 соответственно. В городе Мацуэ пять человек получили незначительные повреждения из-за падений во время толчков. Кроме того, зафиксирован случай получения ожогов горячим маслом у молодой девушки 20 лет.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что во время землетрясения тряслись стены зданий и мебель внутри них. Некоторые предметы падали с полок на пол.

В отдельных районах наблюдаются проблемы с подачей воды, а также повреждения дорожного покрытия и кровель зданий. На атомной электростанции «Симанэ» не было выявлено каких-либо отклонений в работе, уровень радиации в пределах допустимых значений.

Ранее сообщалось, что из-за землетрясения в Сочи местные жители почувствовали вибрации в зданиях, а на некоторых домах появились трещины.

