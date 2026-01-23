Tribune Express: 5 человек погибли при атаке террориста-смертника в Пакистане Происшествия сегодня в 23:32

Не менее пяти человек погибли, еще 10 пострадали в результате атаки террориста-смертника на свадебной церемонии в Пакистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Tribune Express.

Взрыв произошел в пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан взрыв, в доме главы местной общины. По предварительной информации, взрыв был совершен смертником в Дера Исмаил Хане. Точное число жертв уточняется. На опубликованных кадрах видно, как мощный взрыв раздается прямо во время празднования свадьбы, накрывая гостей. Кроме того, после взрыва последовала стрельба.