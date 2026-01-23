сегодня в 22:46

Во время свадебной церемонии в Пакистане произошел взрыв

Во время свадебной церемонии в Пакистане произошел взрыв. Как сообщает РЕН ТВ , в результате происшествия есть жертвы.

По предварительной информации, взрыв был совершен смертником в Дера Исмаил Хане. Точное число жертв уточняется.

На опубликованных кадрах видно, как мощный взрыв раздается прямо во время празднования свадьбы, накрывая гостей. Кроме того, после взрыва последовала стрельба.

Ранее ФСБ показала кадры задержания россиянина, который готовил теракт на территории страны. Он планировал подорвать ж/д пути в Кемеровской области.

