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Три управляемые авиационные бомбы ВСУ сбили над Курской областью

Три управляемые авиационные бомбы ВСУ были ликвидированы в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Благодарю наших защитников!» — написал он в своем Telegram-канале.

В пятницу оповещение о ракетной опасности было объявлено в Курской области несколько раз.

Ранее российские войска выбили ВСУ из 10 населенных пунктов в Курской области. За неделю солдаты группировки «Север» уничтожили 3,5 тыс. боевиков ВСУ.