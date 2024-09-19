Три украинских беспилотника ликвидированы в РФ ночью
Минувшей ночью в двух российских регионах сбили три дрона ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Их уничтожили с помощью дежурных систем противовоздушной обороны (ПВО). Два беспилотника ликвидировали в Курской области, еще один – в Белгородской области.
Таким образом, российские военные пресекли попытку противника совершить террористические атаки по объектам на территории страны.
Ранее украинский дрон атаковал автобус в Шебекине Белгородской области. В результате ЧП пострадали четыре мирных жителя.