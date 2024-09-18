Дрон ВСУ атаковал автобус в Шебекине. Пострадали 4 человека

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ВСУ с помощью беспилотника ударили по автобусу в городе Шебекино. Ранения получили четыре гражданских. Одной женщине осколками посекло руку, другой — стопы. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пострадавших мирных жителей отвезли в больницу №2.

Был также контужен мужчина. Его отвезли в Шебекинскую ЦРБ.

Четвертый пострадавший — тоже мужчина. Он получил только ссадины в области предплечья и поэтому сам позвонил в скорую.

Ранее в Шебекинском городском округе начался сильный пожар и задымление. Была перекрыта дорога в районе поворота Крутой Лог.