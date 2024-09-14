Гладков показал последствия пожара в Шебекинском городском округе

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В Шебекинском городском округе из-за сильного пожара и высокого уровня задымления временно перекрывали дорогу в районе поворота Крутой Лог и в районе храма по улице Белгородская, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале .

По словам Гладкова, в Шебекине горит подстилка и валежник. Оперативные службы активно работают на месте происшествия.

«К месту возгорания возле ТБО направлен пожарный расчет для организации тушения, привлечены два грейдера. Организован подвоз воды, земли для засыпки, комплексов спасательного снаряжения», — сообщил Гладков.

Губернатор региона отметил, что вокруг Шебекина много очагов возгорания. На месте работают пять пожарных расчетов, также задействованы шесть единиц техники департамента лесного хозяйства.

На помощь спасателям на место возгорания уже выдвинулись добровольные пожарные дружины из соседних районов. Помощь направляется для ускорения процесса ликвидации горения.