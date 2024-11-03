сегодня в 16:34

Три мирных жителя пострадали из-за удара ВСУ по Курской области

В слободе Белая в Курской области три мирных жителя пострадали из-за удара украинской армии, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Им оказали медицинскую помощь на месте, после чего госпитализировали», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, также из-за атаки было повреждено пять машин и разбиты стекла в одном из магазинов.

Смирнов уточнил, что удар ВСУ нанесли беспилотниками.

Ранее спецназ ликвидировал внедорожник противника, который был замаскирован в Курской области. Его уничтожили с помощью дрона-камикадзе.