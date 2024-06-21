сегодня в 09:10

Три дрона ВСУ уничтожили над Брянской областью

Средства ПВО сбили три украинских дрона над территорией Брянской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ пресекли в 06:10 21 июня.

Ранее средства ПВО перехватили и сбили 70 дронов ВСУ над Крымом и акваторией Черного моря. 43 беспилотника также уничтожили над Краснодарским краем и один — над Волгоградской областью.

ВС РФ продолжают проведение СВО на Украине.