Три человека за сутки погибли в автокатастрофах в Нижегородской области

За сутки в Нижегородской области случилось 10 крупных ДТП, погибли три человека

За понедельник, 3 июня, в Нижегородской области произошли 10 автоаварий, в результате которых пострадали люди. Также в ходе автостолкновений за один день погибли три человека, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

После ДТП задержали 39 пьяных водителей. Оказалось, что из всех задержанных автомобилистов шестеро сели нетрезвыми за руль повторно. Кроме того, 18 человек управляли автотранспортом, не имея водительских удостоверений.

Ранее 55-летняя женщина погибла в автокатастрофе в нижегородском Дзержинске. Автоледи за рулем LADA врезалась в автобус и скончалась на месте, ее пассажирам потребовалась госпитализация.