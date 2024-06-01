В Арзамасе 55-летняя автоледи погибла в страшной аварии с автобусом

В Нижегородской области 55-летняя водитель LADA погибла в аварии с автобусом

В городе Арзамас (Нижегородская область) погибла 55-летняя автомобилистка. Женщина на своей LADA Granta врезалась в автобус, отчего маршрутка опрокинулась, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Автокатастрофа произошла субботним утром, 1 июня. Женщина управляла отечественной машиной, когда вырулила на встречную полосу и столкнулась с ПАЗом. После удара автобус опрокинулся, однако пассажиры и водитель маршрутки не пострадали.

В результате аварии 55-летняя автоледи погибла на месте. В своей машине погибшая перевозила трех пассажиров, которых пришлось госпитализировать после ДТП.

По данным местной дорожной полиции, в момент аварии все люди из салона LADA Granta не были пристегнуты ремнями безопасности.