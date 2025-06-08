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Три человека пострадали в результате пожара на складе в Пушкине

Пожар на складе в подмосковном Пушкине удалось полностью потушить спустя почти 12 часов. В результате происшествия пострадали три человека, сообщает «112» .

У двух человек выявили ожоги. Пострадавших доставили в больницу. Еще один человек получил тепловой удар, ему оказали помощь на месте.

Пожар произошел на складе в Пушкине вечером 7 июня. Внутри ангара были бочки с легковоспламеняющейся жидкостью и газовые баллоны.

Площадь возгорания составляла 21 тыс. кв. метров. Пожар локализовали еще накануне вечером, но потушить огонь полностью удалось только сейчас.

Причины появления возгорания выясняют пожарные техники.