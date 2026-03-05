Три человека пострадали при падении самолета на жилые дома в США
В США легкомоторный самолет упал на жилые дома. Три человека получили травмы, сообщает SHOT.
Происшествие случилось в пригороде города Финикс. Причиной стали технические неполадки.
В момент падения самолет задел два жилых двухэтажных дома и окончательно рухнул на заднем дворе. Части судна оказались в разных местах: крыло осталось на крыше дома, а части от двигателя упали в бассейн.
В результате пострадали два человека, которые находились на борту. Также травмы получил мужчина, отдыхающий у себя дома. Их госпитализировали.
