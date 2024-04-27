Три человека погибли в Армении в результате падения автобуса в пропасть
В Сюникской области на юге Армении автобус скатился в пропасть
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Три человека погибли и шесть пострадали в результате падения автобуса в пропасть в Сюникской области на юге Армении, сообщает РИА Новости.
В спасательной службе МВД страны сообщили, что информация о происшествии поступила на пульт дежурного центра кризисного управления 27 апреля в 16:27 мск.
Как стало известно, автобус съехал с проезжей части и скатился в пропасть близ села Верин Хотанан Сюникской области.
Подробности произошедшего еще уточняются.