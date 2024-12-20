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Три человека погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

Возгорание произошло в частном доме в Подмосковье, из-за ЧП погибли три человека, сообщает РЕН ТВ .

Пожар начался со второго этажа дома. В это время там находилась девочка. За считанные минуты дом почти полностью выгорел.

Как рассказали очевидцы, ребенок смог выпрыгнуть из окна. Он получил травму.

Прибывшие на вызов пожарные сейчас продолжают проливать конструкции сгоревшего здания.

Ранее в Якутии при пожаре в изоляторе, где содержатся дезертиры, погибли пять человек. Личности погибших устанавливаются.