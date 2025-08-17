Три человека погибли и 8 пострадали в результате стрельбы в Нью-Йорке
Фото - © РИА Новости
Стрельба произошла в районе Бруклин города Нью-Йорк (США), в результате происшествия три человека погибли и восемь пострадали, сообщает РИА Новости.
Как пишет газета New York Post, несколько злоумышленников начали стрелять около ресторана в Бруклине.
Все пострадавшие при стрельбе доставлены в больницу, об их состоянии ничего не известно.
Полиция начала расследование и устанавливает личности подозреваемых в данном происшествии.
Ранее в США силовики ликвидировали подозреваемого в стрельбе в университете. Среди гражданского населения пострадавших нет.