сегодня в 15:38

Три человека погибли и 8 пострадали в результате стрельбы в Нью-Йорке

Стрельба произошла в районе Бруклин города Нью-Йорк (США), в результате происшествия три человека погибли и восемь пострадали, сообщает РИА Новости .

Как пишет газета New York Post, несколько злоумышленников начали стрелять около ресторана в Бруклине.

Все пострадавшие при стрельбе доставлены в больницу, об их состоянии ничего не известно.

Полиция начала расследование и устанавливает личности подозреваемых в данном происшествии.

Ранее в США силовики ликвидировали подозреваемого в стрельбе в университете. Среди гражданского населения пострадавших нет.