Подозреваемого в стрельбе в университете США ликвидировали
Подозреваемого в стрельбе в университете Эмори в американском штате Джорджия ликвидировали, в результате перестрелки пострадал один полицейский, сообщает РИА Новости со ссылкой на NBC.
Отмечается, что на территории университета произошла стрельба. Среди гражданского населения никто не пострадал.
Подозреваемый скончался от огнестрельных ранений.
Пострадавший полицейский находится в больнице.
Ранее в Екатеринбурге местный житель напал на 11-летнего школьника, который устроил стрельбу из водяного пистолета.