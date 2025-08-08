В Екатеринбурге мужчина напал на ребенка за то, что тот обрызгал водой его дочь

Известно, что несколько мальчиков во время игры обрызгали водой трех девочек, отец одной из них возмутился случившимся. Когда ребенок забежал в подъезд, мужчина пошел за ним, догнал, прижал к стене, схватил за шею, порвал сумку и футболку, а затем вытащил на улицу.

«Просто ребенка моего пытался придушить за то, что он в девочек брызгал из водяного пистолета. Дети играли. За что? Я не понимаю. Он мог прекрасно подняться в нашу квартиру и разобраться, если он так хотел», — отметила мать пострадавшего.

Мужчина заявил, что лишь защищал свою дочь, так как мальчик обидел ее. Также он добавил, что поймал его за руку, а подробности про шею уже надуманы. На данный момент мужчина чувствует вину за содеянное, однако никак извинений пока не принес.

Мама мальчика уже написала заявление в полицию, а у ребенка зафиксировали побои. Адвокат Александр Федченков отметил, что если мужчину признают виновным, ему грозит наказание в виде штрафа, обязательных работ либо административного ареста на срок до 15 суток. Пострадавшего школьника записали к психологу, мама хочет справедливого наказания для обидчика и компенсации морального вреда.