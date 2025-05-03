Три человека оказались под завалами грунта в Геленджике

Во время строительных работ на улице Портовая, 1 в Геленджике обвалился грунт, в результате чего три человека оказались под завалами. Об этом сообщила администрация Геленджика в официальном Telegram-канале .

По данным местной администрации, рабочие проводили монтажные работы в момент, когда произошел обвал каменно-скального грунта. В общей сложности пострадали четыре человека. Одного пострадавшего с переломами и ушибами госпитализировали в больницу, и его жизни ничего не угрожает, а троим другим повезло меньше — они под завалами.

«Трое других человек остаются под завалом. На месте работают спасатели, полиция, медики и представители администрации», — говорится в сообщении администрации.

Ранее в СМИ сообщалось, что на месте обвала грунта погиб человек. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.