Три бытовки загорелись на востоке Москвы

Пожар произошел на Лосиноостровской улице в Москве. Там загорелись сразу три бытовки, сообщает «МК: срочные новости» .

Огонь, который охватил строения, виден даже с проезжей части. Водители, проезжающие мимо, запечатлели пожар на видео.

Судя по опубликованным кадрам, горящие бытовки находятся за забором. На видео можно увидеть не только языки пламени, но и черный дым.

Причины пожара не уточняются. Информации о наличии пострадавших на данный момент нет.

Ранее пожар произошел в Битцевском лесу на юге Москвы. Кадры возгорания попали в Сеть.