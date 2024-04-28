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Три беспилотника упали в районе нефтебазы в Калужской области

В районе нефтебазы города Людиново Калужской области прошлой ночью упали три дрона, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, инцидент произошел в районе 03:40. В результате ЧП никто не пострадал, разрушений нет.

«Проводятся проверочные мероприятия», — отметил губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что за прошлую ночь в четырех областях страны ликвидировали 17 украинских беспилотников. Из них три сбили над территорией Калужской области.