17 украинских беспилотников сбили в России за ночь

Они были сбиты с помощью дежурных систем ПВО. Из них девять уничтожены над Брянской областью, по три — над Курской и Калужской областями, два — над Белгородской областью.

Так, российские военные пресекли попытку Украины совершить ряд террористических атак в стране.

Спецоперация ВС РФ проводится с 24 февраля 2022 года. За это время ликвидировали более 23,5 тыс. беспилотников противника.