Третьего из четырех сбежавших заключенных задержали в Чите

Сотрудники УФСИН Забайкальского края, полицейские и росгвардейцы задержали третьего из четырех заключенных, которые сбежали из исправительного центра в городе Нерчинск, сообщает РИА Новости .

Осужденного на принудительные работы Андрея А. задержали в микрорайоне КСК. При задержании не использовали спецсредств или принудительную силу. Специалисты отправят в суд документы по изменению наказания для сбежавших.

Ранее силовики схватили двух из четырех заключенных, которые ранее сбежали из исправительного центра. Мужчин судили за кражи, грабежи и насилие к представителям власти. Они были приговорены к принудительным работам.

Юрия Р. сотрудники краевого УФСИН поймали в читинском микрорайоне Гвардейский. Олега Ч. задержали по адресу прописки в Благовещенске Амурской области.